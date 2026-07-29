Universal Autofoundry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Universal Autofoundry hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Universal Autofoundry ein Ergebnis je Aktie von 0,550 INR vermeldet.

Umsatzseitig wurden 544,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Universal Autofoundry 466,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at