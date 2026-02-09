Universal Cables: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Universal Cables hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,84 INR, nach 4,56 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,68 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,08 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

