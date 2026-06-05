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05.06.2026 06:31:29
Universal Digital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Universal Digital präsentierte in der am 02.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 CAD. Im Vorjahr waren -0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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