Universal Display stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Universal Display hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1,72 USD. Im letzten Jahr hatte Universal Display einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 160,4 Millionen USD – ein Plus von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Universal Display 139,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at