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13.05.2026 06:31:29
Universal Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Universal Electronics präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Universal Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,480 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 79,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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