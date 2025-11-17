UNIVERSAL ENGEISHA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

UNIVERSAL ENGEISHA hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 69,00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,11 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,81 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at