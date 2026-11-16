UNIVERSAL ENGEISHA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

UNIVERSAL ENGEISHA hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,18 JPY, nach 34,50 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 5,03 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at