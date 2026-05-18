UNIVERSAL ENGEISHA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UNIVERSAL ENGEISHA hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 100,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 79,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,53 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,02 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at