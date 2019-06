Universal Fibers weitet seine Fähigkeiten bei Fertiggarnen in Europa und Asien aus

BRISTOL, Virginia, 21. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Universal Fibers, Inc. hat mit dem Kauf von Zwirn- und Thermofixierungs-Anlagen für seine Produktionsstätten in Gorzow (Polen) und Taicang (China) sein Engagement in Europa und Asien ausgebaut. Beide Werke sind vollständig integriert – von der Extrusion bis hin zu Fertiggarnen in mehreren Chemien, darunter die Polyamidtypen 6 und 66 – und unterstützen Teppichhersteller in den Segmenten Gewerbe, Wohnbereich und Automobilbau.

„Dies ist eine weitere Investition in unsere Selbstverpflichtung, unseren Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Kundendienst zu bieten", so Phil Harmon, President von Universal Fibers. „Als expandierendes weltweit aktives Unternehmen bauen wir weiter unsere Ressourcen aus und investieren wir weiter in unser Geschäft, um die speziellen und unterschiedlichen Anforderungen unserer Märkte in der Welt zu erfüllen."

Universal Fibers bietet spinndüsengefärbte Fasern von Premiumqualität in stilisierten Fertiggarnen an, darunter Helix®, Silkworks® und Revolve®. Diese proprietären Tufting-bereiten Technologien werden im Markt hoch geschätzt und erfordern verschiedene Veredelungstechniken, darunter Zwirnen und Thermofixieren. Durch die Erweiterung seiner Kapazität in diesen Bereichen stellt Universal Fibers die höchsten Standards für Qualität und Kundendienst sicher, die seine Kunden erwarten.

Informationen zu Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers, Inc. ist eine von zwei Geschäftseinheiten von Universal Fiber Systems, LLC ; die zweite ist Premiere Fibers, Inc. Sie ist in Bristol, Virginia (USA) ansässig und betreibt Fertigungsstätten in Europa, Thailand und China. Universal Fibers, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Produktion spinndüsengefärbter synthetischer filamentbasierter Fasern hoher Qualität für die Branchen Bodenbelags-, Beförderungs- und Industriefasern.

