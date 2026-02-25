Universal Forest Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Universal Forest Products präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 USD, nach 1,12 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 9,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,00 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,77 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,99 Prozent auf 6,32 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at