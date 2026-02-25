|
25.02.2026 06:31:29
Universal Forest Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Universal Forest Products präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 USD, nach 1,12 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 9,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,00 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,77 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,99 Prozent auf 6,32 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.