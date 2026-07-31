Universal Forest Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Universal Forest Products äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Universal Forest Products im vergangenen Quartal 1,88 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Universal Forest Products 1,84 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at