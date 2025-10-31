Universal Forest Products verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Universal Forest Products hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet.

Universal Forest Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at