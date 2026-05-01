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01.05.2026 06:31:29
Universal Forest Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Universal Forest Products präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,89 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Universal Forest Products noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,46 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Universal Forest Products 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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