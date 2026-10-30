Universal Forest Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Universal Forest Products lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,73 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at