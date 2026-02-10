Universal hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Universal hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,37 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,10 Prozent zurück. Hier wurden 861,3 Millionen USD gegenüber 937,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at