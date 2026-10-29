Universal Health Realty: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Universal Health Realty lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Universal Health Realty einen Umsatz von 25,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at