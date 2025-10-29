Universal Health Realty hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Universal Health Realty hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,29 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,290 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent auf 25,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at