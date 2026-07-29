Universal Health Realty hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Universal Health Realty hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 25,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at