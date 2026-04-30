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30.04.2026 06:31:29
Universal Health Realty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Universal Health Realty gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Universal Health Realty ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,08 Prozent zurück. Hier wurden 24,5 Millionen USD gegenüber 24,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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