Universal Health Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Universal Health Services lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,80 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,50 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Universal Health Services einen Umsatz von 3,96 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at