Universal Health Services, Inc. Bottom Line Retreats In Q3

(RTTNews) - Universal Health Services, Inc. (UHS) announced a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $308.684 million, or $5.22 per share. This compares with $372.957 million, or $5.86 per share, last year.

Excluding items, Universal Health Services, Inc. reported adjusted earnings of $308.684 million or $5.22 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.3% to $4.733 billion from $4.495 billion last year.

Universal Health Services, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $308.684 Mln. vs. $372.957 Mln. last year. -EPS: $5.22 vs. $5.86 last year. -Revenue: $4.733 Bln vs. $4.495 Bln last year.