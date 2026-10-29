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29.10.2026 06:31:29
Universal Health Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Universal Health Services lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 5,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,86 USD je Aktie erzielt worden.
Universal Health Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,73 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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