27.02.2026 06:31:29
Universal Health Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Universal Health Services präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Universal Health Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,96 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Universal Health Services 4,49 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 23,10 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Universal Health Services 16,82 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Universal Health Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,36 Milliarden USD im Vergleich zu 15,83 Milliarden USD im Vorjahr.
