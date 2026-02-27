|
Universal Health Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Universal Health Services stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,96 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,49 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,11 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 23,10 USD gegenüber 16,82 USD im Vorjahr.
Universal Health Services hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,36 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 15,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
