Universal Health Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Universal Health Services lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Universal Health Services ein EPS von 5,43 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent auf 4,64 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at