Universal Health Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Universal Health Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,22 USD, nach 5,86 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Universal Health Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,73 Milliarden USD im Vergleich zu 4,50 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at