Universal Health Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Universal Health Services lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,43 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Universal Health Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,64 Milliarden USD im Vergleich zu 4,28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at