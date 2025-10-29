|
29.10.2025 06:31:28
Universal Health Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Universal Health Services hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 5,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,80 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Universal Health Services im vergangenen Quartal 4,50 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Universal Health Services 3,96 Milliarden USD umsetzen können.
