Universal Insurance Holdings Aktie
WKN: 911236 / ISIN: US91359V1070
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03.11.2026 21:00:02
Universal Insurance: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Universal Insurance (NYSE:UVE) delivered a 32.7% annualized return on common equity as underwriting profits expanded. Consistent underwriting profitability matters because it builds capital buffers that insulate balance sheets against sudden weather-related losses. Three things management said stand out.
Direct premiums written outside Florida rose 18.5%, helping offset a 3.3% decline in Florida and driving active policy count growth across multi-state markets.
Management avoids writing policies in regions where prices fail to cover expected claim costs, prioritizing long-term margin stability over market share gains.
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Nachrichten zu Universal Insurance Holdings Inc
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21.10.26
|Ausblick: Universal Insurance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Universal Insurance Holdings Inc
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