Universal Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Universal Insurance lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,28 USD, nach 0,210 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 384,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 406,0 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,32 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Universal Insurance ein Gewinn pro Aktie von 2,01 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,60 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,52 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at