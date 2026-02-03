Universal Modern Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Universal Modern Industries präsentierte am 01.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,01 JOD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Universal Modern Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 JOD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,6 Millionen JOD – das entspricht einem Abschlag von 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,5 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,020 JOD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,060 JOD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 11,14 Millionen JOD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 9,76 Millionen JOD.

Redaktion finanzen.at