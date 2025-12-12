Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
|
12.12.2025 15:24:39
Universal Music macht EU Vorschlag zur Genehmigung der Downtown-Übernahme
Von Joe Stonor
DOW JONES--Die Universal Music Group (UMG) hat nach eigenen Angaben einen Vorschlag bei der EU-Kommission eingereicht, um die Bedenken der Regulierungsbehörde hinsichtlich der geplanten 775 Millionen US-Dollar schweren Übernahme von des US-Unternehmens Downtown Music auszuräumen.
Am 24. November hatten die EU-Wettbewerbshüter mitgeteilt, dass sie ihre Untersuchung der geplanten Übernahme vorantrieben. Die Behörde war der Ansicht, dass der Deal den Wettbewerb auf dem Markt für den Großhandelsvertrieb von Musikaufnahmen verringern könnte. Die Kommission hatte im Juli erstmals eine eingehende Prüfung der Transaktion eingeleitet.
UMG erklärte am Freitag, das Unternehmen habe nach konstruktiven Gesprächen mit der Behörde eine solide Abhilfemaßnahme vorgeschlagen, die die letzten verbliebenen Bedenken der Kommission bezüglich des Deals ausräume.
"Wir sind zuversichtlich, dass die Kommission die Vorteile der Transaktion für Künstler, Labels, unabhängige Musik und Fans in Europa anerkennen und die Transaktion zügig genehmigen wird", sagte ein Sprecher von Universal Music am Freitag.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/hab
(END) Dow Jones Newswires
December 12, 2025 09:25 ET (14:25 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Musicmehr Nachrichten
|
15:24
|Universal Music macht EU Vorschlag zur Genehmigung der Downtown-Übernahme (Dow Jones)
|
24.11.25
|EU hat Bedenken wegen Übernahme von Downtown durch Universal Music (Dow Jones)
|
24.11.25
|EU-Kommission bremst Universal Music bei Downtown-Übernahme (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Universal Music-Aktie stärker: EU startet wieder Kartellprüfung von Downtown-Deal (Dow Jones)
|
07.07.25
|Universal-Aktie aber höher: Musikbranche drängt auf EU-Kartellprüfung bei Universal-Downtown-Übernahme (Dow Jones)
|
17.06.25
|Universal-Aktie fester: EU entscheidet bis 21. Juli über Universal-Gebot für Downtown (Dow Jones)
|
12.06.25
|Universal Music inks joint venture with Hollywood agent Patrick Whitesell (Financial Times)
Analysen zu Universal Musicmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Universal Music
|21,89
|2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächelt -- DAX stabil -- Wall Street uneinheitlich erwartet -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag etwas tiefer, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenschluss unterschiedlich präsentieren. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.