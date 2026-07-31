Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
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31.07.2026 12:40:16
Universal Music shares plunge by a quarter on streaming growth fears
Potential impact of AI-generated songs also weighs on the world’s largest music groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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