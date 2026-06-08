Universal Music Aktie

Universal Music für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2

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08.06.2026 13:16:00

Universal Music sounds out investors for one billion euro bond sale

It includes a 4-year and 10-year tranche, each with an expected size of 500 million euros, a source saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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