Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
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08.06.2026 13:16:00
Universal Music sounds out investors for one billion euro bond sale
It includes a 4-year and 10-year tranche, each with an expected size of 500 million euros, a source saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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