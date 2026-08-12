|
12.08.2026 06:31:29
Universal Office Automation: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Universal Office Automation hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 INR ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX ohne große Ausschläge erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen freundlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der deutsche Leitindex dürfte sich seitwärts bewegen. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.