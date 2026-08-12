Universal Office Automation: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Universal Office Automation hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 INR ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at