Universal Office Automation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Universal Office Automation äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 INR. Im Vorjahr waren -0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at