Universal Scientific Industrial (Shanghai): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Universal Scientific Industrial (Shanghai) hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,54 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,43 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,290 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 19,54 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at