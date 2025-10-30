Universal Scientific Industrial (Shanghai): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Universal Scientific Industrial (Shanghai) hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,29 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Universal Scientific Industrial (Shanghai) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Universal Scientific Industrial (Shanghai) im vergangenen Quartal 16,43 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Universal Scientific Industrial (Shanghai) 16,62 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,264 CNY sowie einem Umsatz von 16,57 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at