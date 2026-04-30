Universal Scientific Industrial (Shanghai) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Universal Scientific Industrial (Shanghai) hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,18 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Universal Scientific Industrial (Shanghai) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13,35 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,65 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,170 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 13,35 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at