Universal Scientific Industrial (Shanghai) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Universal Scientific Industrial (Shanghai) hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,77 Prozent auf 15,55 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,205 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 16,62 Milliarden CNY gerechnet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,850 CNY. Im Vorjahr waren 0,760 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 59,20 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 60,60 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,786 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 60,50 Milliarden CNY taxiert.

