Universal Scientific Industrial (Shanghai): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Universal Scientific Industrial (Shanghai) lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Universal Scientific Industrial (Shanghai) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,86 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 13,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,182 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 14,18 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at