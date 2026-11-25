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25.11.2026 06:31:29
Universal Security Instruments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Universal Security Instruments hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 78,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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