Universal Starch-Chem Allied öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Universal Starch-Chem Allied hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -5,970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,43 Prozent auf 1,47 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at