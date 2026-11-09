Universal Starch-Chem Allied stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Universal Starch-Chem Allied hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 3,14 INR. Im letzten Jahr hatte Universal Starch-Chem Allied einen Gewinn von 1,82 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,39 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at