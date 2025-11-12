Universal Starch-Chem Allied stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Universal Starch-Chem Allied hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,82 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -19,570 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Universal Starch-Chem Allied mit einem Umsatz von insgesamt 971,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 909,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 6,82 Prozent gesteigert.

