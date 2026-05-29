Universal Starch-Chem Allied veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Universal Starch-Chem Allied gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,93 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,01 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Universal Starch-Chem Allied mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,30 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,25 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,65 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,89 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at