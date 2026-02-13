Universal Starch-Chem Allied zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Universal Starch-Chem Allied stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 12,47 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,72 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,47 Prozent auf 1,18 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at