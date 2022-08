Universal Technical Institute gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Universal Technical Institute hat am 04.08.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at