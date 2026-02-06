Universal Technical Institute hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Universal Technical Institute lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte Universal Technical Institute einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 220,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 201,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

