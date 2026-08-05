Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
|
05.08.2026 22:44:55
Universal Technical Institute, Inc. Reveals Retreat In Q3 Income
(RTTNews) - Universal Technical Institute, Inc. (UTI) reported earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.279 million, or $0.04 per share. This compares with $10.663 million, or $0.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.2% to $218.907 million from $204.298 million last year.
Universal Technical Institute, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.279 Mln. vs. $10.663 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.19 last year. -Revenue: $218.907 Mln vs. $204.298 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.57 To $ 0.64 Full year revenue guidance: $ 893 M To $ 900 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Technical Institute Inc.
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Universal Technical Institute präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Universal Technical Institute mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Universal Technical Institute präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)