Universal Technical Institute, Inc. Reveals Retreat In Q3 Income

(RTTNews) - Universal Technical Institute, Inc. (UTI) reported earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $2.279 million, or $0.04 per share. This compares with $10.663 million, or $0.19 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.2% to $218.907 million from $204.298 million last year.

Universal Technical Institute, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.279 Mln. vs. $10.663 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.19 last year. -Revenue: $218.907 Mln vs. $204.298 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.57 To $ 0.64 Full year revenue guidance: $ 893 M To $ 900 M